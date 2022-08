Naaimachine voor Oss ‘eene nieuwe uitvinding van groote toekomst’

De naaimachine zoals we die nu nog kennen werd in 1846 uitgevonden door de Amerikaan Elias Howe. Vijftien jaar eerder had een Parijse kleermaker ook al een machine bedacht (met één draad), maar zijn atelier werd inclusief de naaimachines verwoest door boze kleermakers en naaisters die bang waren door het apparaat hun baan te verliezen. Na veel gedoe werd de Amerikaanse vinding in 1865 in productie genomen, twintig jaar later was hij ook in Oss verkrijgbaar.