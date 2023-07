Naar de Nijmeese Vierdaagse? NS zet nachttreinen in naar Oss en Den Bosch

Twee slinger­tjes in de weg moeten Pastoor van Winkel­straat tot rust brengen, maar pas in 2024

SCHAIJK - Met de ramen open slapen is een luxe die ze zich niet kunnen permitteren. En de hekken moeten permanent dicht, want stel dat een kind de weg op loopt. De Pastoor van Winkelstraat is richting de bebouwde kom een lange rechte weg, en dus een racebaan.