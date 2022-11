Niemand kan nog om de vergeten eendenkooi van Macharen heen of eigenlijk juist wel

De Eendenkooi is het meest recente kunstwerk op een rotonde in de gemeente Oss. In dit geval betreft het de kruising Megensebaan-Dorpenweg in de polder halverwege Oss en Megen. Wat weinig passanten beseffen is dat hier vlakbij een echte eendenkooi ligt, een bosje met waterpartij waar eeuwenlang wilde eenden werden gelokt en gevangen. Het ingenieuze systeem met lokeenden en vangarmen is verbeeld op de nabijgelegen rotonde.