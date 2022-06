Niet alleen Max (1), maar ook Riekie (85) beleeft heerlijke dagen vol vermaak op de boerderij

Twintig maanden is hij pas, maar nergens bang voor. Met zijn beide beentjes stampt hij in de vette modder. Klodders vliegen in het rond. Gierend van de lach gaat hij er bij zitten, tot voorbij zijn luier in de dikke drab. Max van Rooij uit Oss geniet. Zoveel is wel duidelijk. ,,Hij vindt het heerlijk. Lekker smerig is hij het allerliefst", aldus zijn breeduit lachende moeder Ramona van Rooij.