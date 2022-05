Nog geen akkoord, maar wel vorderingen in vorming coalitie Bernheze

In Oss is er al een coalitieakkoord, maar in Bernheze wordt nog druk gesproken over de standpunten. Of nou ja druk, voorlopig wordt er vakantie gevierd, laat woordvoerder Edwin Daandels van het CDA weten. Hij voert het woord namens de onderhandelende partijen, zo is overeengekomen. ,,We lopen wat vertraging op door de vakantie, die hadden de meeste mensen al geboekt. Maar we zijn vooruit aan het gaan. Over sommige dingen zijn we het eens, over andere dingen nog niet.”