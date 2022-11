Nog meer Lithoijense historie ontrafeld: ‘Je snapt niet dat mensen nog in Lithoijen bleven wonen’

Kamikazeac­tie op de A50: ‘Ik zag de dood in mijn achteruit­kijk­spie­gel’

DEN BOSCH/VEGHEL/OSS - Wat bezielde een 24-jarige Heeschenaar om ladderzat achter het stuur van een auto te kruipen en met 233 kilometer per uur over de A50 te jagen? Het gevolg: een zwaar ongeluk bij Veghel. En dat een half jaar na een dodelijke aanrijding in Oss.

18 november