Nog voor de zomer hoort ’t Wild hoe de snelheid in buurtschap omlaag kan

Gezond­heids­cen­trum Ruwaard lijkt gered nu gemeente Oss garant staat voor lening van 6 miljoen euro

OSS - Het gezondheidscentrum in de Ruwaard lijkt gered. De gemeente Oss is bereid garant te staan voor een lening van een kleine 6 miljoen euro: genoeg voor de gewenste nieuwbouw. Daarmee kunnen de initiatiefnemers in de grootste wijk van de stad na dertien jaar eindelijk vooruit.

25 januari