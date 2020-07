Noodkreet: ‘Laat de tragische dood van Rik (18) niet onbesproken’

Geffen wil etentje voor ouderen na de zomer weer oppakken, dit keer in de Koppellin­ck

16:29 GEFFEN - Voor veel ouderen in Geffen was het jarenlang vaste prik: de warme maaltijd in het Oude Klooster. Na een gedwongen afwezigheid van een paar maanden keert het fenomeen na de zomer weer terug, nu in de Koppellinck aan de overkant van de weg. Maar daarvoor kan de stichting Geffen Zorgt nog wel wat geld gebruiken.