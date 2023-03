Ondergrondse containers voor plastic zitten in Oss zo vol met restafval dat er niets gerecycled kan worden

Cees en Diana vonden drukke weg voor de deur leuk, maar nu komt ie wel erg dichtbij: ‘Pure aantasting woongenot’

UDEN - Voordat je een huis koopt, informeer eerst even goed of er in de directe omgeving nog plannen op stapel staan. Dat is de dure les die Cees en Diana Boelhouwers uit Uden geleerd hebben. De drukke N264 die pal voor hun woning loopt, komt nog eens 3,5 meter dichterbij en ze kunnen er niks meer tegen doen.