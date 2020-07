Onderzoek naar geestestoestand vluchteling die fietser (18) in Oss doodstak

Gedragsdeskundigen onderzoeken de geestestoestand van de 26-jarige Soedanese vluchteling Abdallah A. Dat liet de officier van justitie vanmorgen weten tijdens de vijf minuten durende eerste zitting in het proces over de doodgestoken fietser Rik van de Rakt (18) in Oss.

Die geestestoestand was waarschijnlijk de oorzaak van de steekpartij op 19 april van dit jaar. Een paar uur later hield de politie de verwarde A. aan op het station in Oss. Op zijn fiets zaten bloeddruppels en op zijn bagagedrager lag een mes met daarop het bloed van het slachtoffer. Het onderzoek naar de dood is in september klaar, aldus de officier.



Duidelijk werd dat nog niet alle sporen van de dramatische steekpartij op zondagochtend 19 april in Oss onderzocht zijn. Het openbaar ministerie laat de rugzak die Rik droeg nog nader onderzoeken. Mogelijk zitten daar ook van de verdachte bloedsporen op, zo lichtte de officier een nog openstaande onderzoeksvraag toe.

Onvoldoende begeleiding

A. woonde in Heesch. De gemeente Bernheze, waar Heesch onder valt, erkent dat ze A. onvoldoende begeleidde. Ze had door privacyregels te weinig informatie over de hulpverlening en de huisvesting die de man nodig had. Er was geen inzage in het medisch dossier en onvoldoende informatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en het asielzoekerscentrum.

Justitie heeft overwogen de man te laten observeren in het Pieter Baan Centrum, maar dat zou te lang duren zei de officier. Daarom is gekozen voor een zogenaamde triple rapportage bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Een psycholoog en een psychiater kijken naar de man zelf en een milieuonderzoeker kijkt naar zijn achtergrond.

Vast in Vught

De ouders van de doodgestoken Rik van de Rakt (18) waren present vanmorgen. Abdallah A. verscheen niet in de rechtbank, ook niet via een videoverbinding.

De net 26 jaar geworden verdachte zit momenteel vast in Vught en zal daar blijven tot aan de volgende zitting. Betrokken partijen, ook de ouders van Rik, wisten al dat hij niet lijfelijk aanwezig zou zijn. De rechtbank had ‘s ochtends vroeg nog vergeefs om een videopresentie gevraagd.

Ook huisvredebreuk

De statushouder zorgde een week vóór het steekincident voor stennis in de Jumbo supermarkt in Heesch. Hij werd daar tot twee keer toe weggestuurd omdat hij, in de beginperiode van coronamaatregelen, weigerde een karretje te gebruiken en zich lastig gedroeg. Deze huisvredebreuk, zoals de officier van justitie het maandag noemde, zal worden meegenomen in de strafzaak over het doorsteken van Rik van de Rakt.

De volgende zitting is op 16 oktober.