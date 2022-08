Klemgereden, uit zijn auto getrokken en een paar stompen tegen de borst. Dat is volgens de politie alles wat er te melden valt over de aanhouding van Martien R. op 13 november 2019 in Oss. Over schoten op de auto van de vermeende leider van een criminele woonwagenfamilie staat niks te lezen in het proces-verbaal dat later door de politie werd opgemaakt. ,,Maar ik hoorde de kogelinslagen op de auto. Als die niet gepantserd was, had ik hier misschien niet meer gezeten”, betoogde R. deze week voor het gerechtshof bij de zoveelste regiezitting.