Ontuchtverdachte Kevin K.: ‘Ik wilde meisje uit Berghem alleen maar helpen, er was geen seks’

K. heeft spijt als haren op zijn hoofd dat hij het Berghemse meisje op 23 oktober in haar woonplaats heeft opgehaald. Al was het maar omdat daarmee ook de andere zaken aan het licht kwamen. Volgens de Hagenaar schreeuwde het meisje om hulp en heeft hij haar daarom in huis genomen. ,,Dat was gewoon stom van me, maar ik wilde haar niet in de kou laten staan.” Het gevolg was dat na een paar dagen heel Nederland op zoek was naar het vermiste meisje. Ze zou mogelijk ontvoerd zijn. Er werd een Amber Alert afgegeven en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht werd aandacht aan de zaak besteed.