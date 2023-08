Ooievaarsjong uit Megen legt het loodje: geen vogelgriep, maar een maag vol elastiek

‘Als er iets gebeurt, ga je helpen.’ Het zit in de aard van EHBO’ers zoals Ans en Gerard.

BERGHEM - EHBO’er ben je in hart en nieren. Dat geldt zeker voor Ans van der Burgt en Gerard de Haan, die zich met hun vereniging in Berghem opmaken voor de viering van het 70-jarig bestaan. De hele dag zitten wachten tot er iets gebeurt, is dat niet saai?