Ook Lilian Tan doet afstand van haar voorkeurszetel in Osse raad

Kirsty stemt vanuit haar auto op een Osse kandidaat

OSS - Het uitvouwen van het stembiljet is achter het stuur nog wel een dingetje. Maar voor de rest vindt Kirsty van den Brink (38) uit Oss het stemmen in de ‘drive-thru’ op de parkeerplaats van de Rusheuvel 'leuk om eens uit te proberen'. Ze is woensdag een van de enkele tientallen stemmers die lopend, op de fiets, in een rollator of in de auto een stem uitbrengt.

16 maart