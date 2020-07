Oorzaak spoordrama Oss blijft raadsel, OM gaat bestuurster en kinderdagverblijf niet vervolgen

Desondanks is het OM ervan overtuigd dat er wel degelijk technisch iets is misgegaan waardoor de Stint niet remde. Maar wat dat precies is geweest, denkt het OM niet te kunnen zeggen. ,,We hadden zo graag aan de ouders en de bestuurster willen verklaren wat er is gebeurd. Wat de aanleiding was. Maar we hebben hen deze week helaas wat anders moeten melden.”



Het OM heeft besloten om niemand te vervolgen. Aan de kant van de bestuurster valt geen strafrechtelijk verwijt te maken. De officier van justitie: ,,Ze heeft er alles aan gedaan om de aanrijding te voorkomen en moet leven met het feit dat dit niet gelukt is. In het onderzoek heeft ze alle medewerking verleend en dat alles onder zeer emotionele omstandigheden. Wij hebben daar groot respect voor. Er is op basis van het onderzoek geen aanleiding om tot strafrechtelijke vervolging van de bestuurster over te gaan.”



Op basis van het onderzoek is besloten om ook niet over te gaan tot vervolging van (medewerkers van) het kinderdagverblijf. De vervolgbeslissing met betrekking tot de producent is nog niet genomen. Dit gedeelte van het onderzoek loopt nog.