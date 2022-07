Op de zomerschool van de noodopvang in Oss wordt de taalbarrière met handen en voeten doorbroken

,,Wie weet wat dit is?” Simone Aarts heeft de vraag nog niet gesteld of er steekt een kakofonie op in het provisorische klaslokaal op de bovenste verdieping van de noodopvang in Oss. Uit wel dertig jonge kelen komen bijna evenveel verschillende antwoorden. Waarvan de meeste ongetwijfeld ‘emmer’ betekenen, het voorwerp dat Aarts laat zien.