Open Monumentendag Oss: busexcursies keren terug, geocache-route op herhaling vanwege succes

Martine Eerelman, erfgoedspecialist van het Stadsarchief Oss en coördinator van de Open Monumentendag, is het meest verheugd over het feit dat na twee jaar afwezigheid de gratis busexcursies terugkeren. ,,Op zaterdagochtend gaan we naar Maren-Kessel, om het 1025-jarige bestaan te vieren. De middagbus biedt een middagje Ravenstein.” De geocache-route van vorig jaar keert ook terug. ,,Omdat dat toen een groot succes was. De geocache-route van dit jaar gaat langs herbestemde monumenten.”

De folder met een compleet overzicht van deelnemende monumenten is onder meer op te halen bij het Stadsarchief Oss, bij de Toeristische Informatiepunten in Oss, Lith, Ravenstein en Megen en bij de bibliotheken in de gemeente Oss. Online is die te raadplegen op de site van Tref het in Oss.