Openluchttheater Hoessenbosch presenteert nieuw programma en een eigen boek

Balende buren of niet, Osse raad wil verder met circuit Nieuw Zevenber­gen

OSS - Als het aan de naaste buren ligt wordt circuit Nieuw Zevenbergen gesloten. Zij hebben er geen vertrouwen in dat de geluidsoverlast in de toekomst wel binnen de perken blijft. In de Osse gemeenteraad voelt daar (nog) vrijwel niemand voor.