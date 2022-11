Opleiding én vast contract voor zij-instromers in strijd tegen het personeelstekort

met video Fietser zwaarge­wond na val door bladeren op de weg in Oss

OSS - Een fietser is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een val aan de Amelsestraat in Oss. Vermoedelijk gleed de man uit over de vele bladeren die op de weg lagen en viel hij daardoor hard op de grond. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

25 oktober