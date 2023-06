Opnieuw streep door kermisfeesten Oss: ‘Te veel eisen voor te klein oppervlakte’

Stille Getuigen Een straatnaam met al bijna zeventig jaar een hinderlij­ke fout, maar wie heeft gelijk?

OSS - Er is in Oss wat rumoer ontstaan over een straatnaam in de zeeliedenbuurt op het Moleneind. Niet dat er een held van zijn sokkel moet vanwege een inmiddels gebleken dubieus verleden. Nee, er is een zeeman wiens naam verkeerd gespeld is. De gemeente vindt van niet, een aantal bewoners van wel. Wie heeft het gelijk aan zijn zijde?