Opvullen van wijk- en dorpsraden is voor Oss geen must meer, nu Schadewijk geen leden vindt

Bij aanslag op Turks hotel was Carina in 1993 het enige buitenland­se slachtof­fer: een even tragische als toevallige dood

DOESBURG/OSS - De Nederlandse studente Carina Thuijs was het énige buitenlandse slachtoffer van een bloedige aanslag in Turkije in 1993. Bijna dertig jaar na dato schreef Ossenaar Mahmut Erciyas een boek over haar: Carina Thuijs en het bloedbad van Sivas.

7 april