Organisatie De Maasdijk bekijkt op laatste moment wat er kan met hitte: ‘Pak vooral isotone sportdrank of bananen’

Straatro­vers krijgen 20 maanden cel voor roofpoging in Oss en nog drie straatro­ven

DEN BOSCH - Twee geslaagde berovingen in Den Bosch en Rijen en twee mislukte pogingen in Oss en Dorst. Onur K. (25) uit Soest was in december 2020 degene die ze gepleegd heeft. Dat stelde de Bossche rechtbank die de man een celstraf oplegde van 20 maanden onvoorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie vroeg eerder nog om een gevangenisstraf van 30 maanden.

9 juni