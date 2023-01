Organon en vakbond eens over nieuwe cao; stakingen opgeschort

Met het onderhandelingsresultaat komt een einde aan een al vrij langdurig cao-conflict tussen de Organon-directie en de vakbond. Op initiatief van vakbond FNV is er eind vorig jaar gestaakt en zijn er werkonderbrekingen geweest om een betere cao-resultaat af te dwingen. Paul Smink, vakbondsbestuurder FNV, stelt dat geplande stakingen - onder andere op 10 januari - nu opgeschort zijn. De voorbereidingen voor die staking waren al in volle gang.

Onder indruk staking

,,Het staken is echter geen doel, ons doel is een goede cao af te spreken", stelt Smink. Hij wil het nu bereikte onderhandelingsresultaat met een positief advies voorleggen aan de medewerkers van Organon. Daartoe worden inmiddels ledenvergaderingen gepland. Bij Organon werken 1200 mensen, waarvan ruim 1100 in Oss. Smink is blij dat er nu een onderhandelingsresultaat op tafel ligt. ,,In het gesprek met de werkgever werd duidelijk dat de staking best indruk heeft gemaakt. Ik ben blij met de steun van zo velen en met de grote inzet bij de stakingen.”