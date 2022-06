Oss beloont cultuurclub Trots54 met vaste subsidie: ‘Een hele mooie steun in de rug’

Maar inmiddels is Trots54 uitgegroeid tot een professionele organisatie. Tijdens de jaarlijkse theatertour worden wel 18 shows opgevoerd bij theaters in de regio. Bij elkaar opgeteld goed voor 4.000 bezoekers, met name scholieren. Daarbij wordt alles van de teksten tot de liedjes tot de outfits door jongeren zelf in elkaar gedraaid. En dan zijn er ook nog allerlei maatproducties en -projecten.

5.000 euro per jaar

En dat valt in de smaak. Zodanig zelfs dat Oss na een incidentele subsidie nu overgaat op een vaste subsidie van 5.000 euro per jaar. In ieder geval voor de komende vier jaar. ,,Een hele mooie steun in de rug", zegt Van den Elsen, inmiddels zakelijk en artistiek leider. ,,Via landelijke fondsen en de kaartverkoop halen we zelf gelukkig het nodige geld binnen, maar dit zorgt voor een solide basis in de eigen regio. Dat is belangrijk. Ook in andere gemeenten wordt nu over een vaste subsidie gesproken of is die zelfs al binnen.”