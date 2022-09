Oss geeft hogere energietoeslag aan bijna vijfduizend gezinnen

Za­dels passend maken voor paarden, dat leer je straks in Erp

ERP - In Erp start binnenkort een nieuwe opleiding tot zadelpasser. Of, zoals de officiële benaming luidt: Certified Equine Saddlefitting Specialist. Voor veel mensen iets waar je nauwelijks bij stilstaat, of eigenlijk zit, maar voor (wedstrijd)paarden en hun ruiters van groot belang. ,,Het zorgt voor betere prestaties, maar vooral het paardenwelzijn verbetert.”

