Oss heeft klagers over kermisfeesten geen ‘zwijggeld’ betaald

OSS - Er is in het verleden door de gemeente Oss geen ‘zwijggeld’ betaald aan bewoners die klaagden over overlast van de kermis, kermisfeesten en andere festiviteiten in de binnenstad van Oss. Dat stelt de Osse wethouder Stadscentrum Dolf Warris (GroenLinks) in antwoord op vragen van de SP-fractie.