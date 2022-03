Oss krijgt dit voorjaar alsnog eerste paaskermis

Inzameling van keukenge­rei en babyspul­len voor Oekraïense vluchtelin­gen in Belasting­kan­toor Oss

OSS - Stichting Thuis in Oss start een inzamelactie voor de Oekraïense vluchtelingen die in het voormalige Belastingkantoor aan de Raadhuislaan worden gehuisvest. Er is vooral behoefte aan keukengerei en spullen voor de verzorging van baby's en kleine kinderen.

22 maart