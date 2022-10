Oss laat sfeerverlichting deze winter korter branden door hoge energieprijs

Man (20) beroofd van duizenden euro's aan elektroni­ca bij afspraak met ‘kopers’ naast station Oss

OSS - Een 20-jarige man is maandagavond in Oss van zijn elektronica beroofd, terwijl hij de artikelen op dat moment juist probeerde te verkopen. Hij had met een ‘potentiële koper’ afgesproken op een parkeerplaats bij station Oss West, aan de De Wildestraat. Daar verschenen drie mannen die hem dwongen de spullen, die enkele duizenden euro’s waard zijn, af te geven.

