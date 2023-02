Oss onderzoekt toekomst van veertig jaar oude sporthal De Ruivert, ook al is die nog in goede staat

Hoogste punt Grizzly op Pivot Park smaakt naar meer, en dus komt er nog een gebouw bij (mits de provincie ja zegt)

OSS - Grizzly, het nieuwste gebouw op Pivot Park, bereikte woensdag officieel het hoogste punt en daarmee neemt het verlangen naar wederom een nieuw gebouw alleen maar toe. Pivot Park heeft de plannen al klaar. Wachten is op goedkeuring en financiering van de provincie. Gedeputeerde Eric Ronnes is daar optimistisch over. ,,We weten van de noodzaak.”