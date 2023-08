Oss trekt claim op grond rond Gewandeweg in

Noodweer boven Brabant: talloze bomen omgewaaid, straten staan blank en geen treinver­keer

Het stormt vrijdagochtend in het midden van Brabant. In Vught zijn talloze bomen omgewaaid en in Oisterwijk staan straten blank. Hier is ook het gemeentehuis gesloten. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige buien en wateroverlast in Brabant. Ook rijden er geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch.