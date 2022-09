Oss zet huisjesmelkers buitenspel in vijf verschillende wijken

Ex-verslaafde (44) wil niet terug naar de gevangenis voor oude diefstal­len in Oss

DEN BOSCH/OSS - De 44-jarige R. L. veroorzaakte in Oss jarenlang veel overlast. De zwaar verslaafde man had veel geld nodig om drugs te kopen. Bij het gerechtshof in Den Bosch probeerde de verdachte woensdag wanhopig te voorkomen dat hij terug moest naar de gevangenis.

8 september