Osse BioConnection hengelt nieuwe investeerder binnen om verder te groeien

Geen maanden maar wel paar weken wachten op nieuw paspoort in veel gemeenten, behalve in Boekel

BERNHEZE/BOEKEL/MAASHORST/MEIERIJSTAD/OSS - Twee of drie weken wachten op een nieuw paspoort, rijbewijs of een identiteitskaart. Daar moet je nu toch wel rekening mee houden. In de gemeenten Oss en Bernheze is de wachttijd nu ruim twee weken. Meierijstad waarschuwt dat het wel drie weken kan worden. In Maashorst gaat het sneller: een weekje. En burgers hoeven in Boekel helemaal niet te wachten.

16 april