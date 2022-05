Osse deurwaarder is nieuwe voorzitter van belangenorganisatie

Van Heijnsbergen voert sinds haar aantreden eind 2018 als bestuurslid het woordvoerderschap van DeurwaardersBelangen.Nu. Zij is een bekende binnen de sector. Ze zegt: ,,Ik ben er trots op dat ik ben gekozen als nieuwe voorzitter. Hans Groenewegen heeft als één van de oprichters en voorzitter van DeurwaardersBelangen.Nu voor een periode van acht jaar een grote bijdrage geleverd aan de vereniging, maar vooral ook aan de brede ontwikkeling van het ambt en de positie van de gerechtsdeurwaarder in het rechtsbestel. Ik hoop dit met kracht voort te kunnen zetten.”

Ook als ondernemer

DeurwaardersBelangen.Nu werd opgericht in 2014 en komt op voor de belangen van aangesloten gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en de organisaties waarin zij werkzaam zijn. Van Heijnsbergen is één van de voortrekkers van OptiShare.nl, een service centrum dat met name is gericht op kleinere kantoren. In haar optiek is het belangrijk dat de gerechtsdeurwaarder vanuit de belangenvereniging niet alleen als vakman/vrouw wordt ondersteund, maar ook als ondernemer.