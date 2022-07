Osse dierenarts voelt zich met vriendin en dochtertje helemaal thuis in Myanmar tussen de kuikens

Gefrus­treer­de Ossenaar (34) ontkent poging doodslag op 49-jarige man in Lith: ‘Ik heb te maken met narcisten en psychopa­ten’

DEN BOSCH/OSS - ,,Hij sloeg in op mijn hond en hij sloeg mij op mijn hoofd.” Kevin B. (34) ontkende maandag fel dat hij op 22 april 2022 de agressor was bij een geweldincident in Lith. Het Openbaar Ministerie verdenkt B. van poging tot doodslag.

