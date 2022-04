Osse Jongeren Bedrijven Dag krijgt navolging in meer plaatsen

De Jongeren Bedrijvendag, een initiatief van de Lionsclub Oss en de Talentencampus, wordt op dinsdag 12 april in Oss gehouden. Voor het eerst wordt het evenement - waarbij jongeren en bedrijven over en weer kennis maken - ook in andere gemeenten gehouden. In Horst aan de Maas (5 april) en in Veenendaal (12 april). De Lionsclub is blij dat het concept navolging krijgt. ,,Het initiatief om het onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden heeft veel potentie. We hopen dat het landelijk nog verder uitrolt", aldus een woordvoerder van de Lions in Oss.