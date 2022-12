Osse wetenschapper die link legde tussen vleermuizen, death metal en Mariah Carey wordt hoogleraar

Osse raad schaart zich achter burgemees­ter; geen ‘vliegver­bod’

OSS - Dat juist de rechtse DDO en FvD het vingertje heffen over haar milieubewustzijn is een ironie die de Osse burgemeester Wobine Buijs niet is ontgaan. ,,Ik heb genoten van de framing", stelde ze, toen een motie over haar vlieggedrag aan de orde kwam.

16 december