Grote verschil­len op rechts, milde oppositie en nog drie observa­ties over het politieke jaar in Oss

OSS – Beter Oss verdween, GroenLinks verscheen in de coalitie. Maar dat was zeker niet het enige dat opviel in het politieke jaar van Oss. Vijf observaties na het eerste halfjaar van de nieuwe gemeenteraad.

30 december