Oud-inwoners van Deursen komen van heinde en verre voor Sint Rochus Processie en appeltaart

Gerry en Ad moeten na 45 jaar huurwoning uit: 'We gaan jullie hele wijk slopen’

BERGHEM - ,,Ik val maar meteen met de deur in huis, we gaan jullie hele wijk slopen.” Dat kregen de bewoners van een viertal straten in Berghem dit voorjaar te horen van wooncorporatie Mooiland. ,,Als donderslag bij heldere hemel.”