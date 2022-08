Oud-juf Gerdien en haar zus Gerrie kleden basisschool Macharen thematisch aan: ‘We doen dit voor de kinderen’

Update + met video NL-Alert voor stinkende rook door brand in Schaijk, meldingen uit wijde omtrek

SCHAIJK - Bij een boerenbedrijf aan de Zeelandsedreef in Schaijk staat een berg afval in brand. Vanwege de rook en de enorme stank die door het vuur werd veroorzaakt, is maandagochtend een NL-Alert verstuurd. Veiligheidsregio Brabant-Noord kreeg meldingen binnen van bewoners uit de wijde omtrek.

29 augustus