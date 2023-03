Overleden man gevonden in huis in Oss, politie doet al uren onderzoek

Tennis- en padeltoer­nooi het Vidox Open van start gegaan bij TOZ Oss: ‘Padel100 spelers zullen aanwezig zijn’

OSS - Padelballen die tegen het raam kaatsen, velden die langzamerhand vol raken met die neon gele ballen en spelers die zelfs in de regen nog doorspelen. Afgelopen weekend is de start van het Vidox Open, het tennis- en padeltoernooi bij tennisvereniging TOZ in Oss.