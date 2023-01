Overname: Osse 2E Interconnection nu onderdeel Waalwijks bedrijf

Extra werkgelegenheid

Het Osse bedrijf blijft zelfstandig opereren. Huidig directeur Erik van Hees blijft ook aan in die functie. Hij verwacht dat er de komende tijd flink wordt geïnvesteerd in de Osse onderneming en dat dit leidt tot extra werkgelegenheid. Bij 2E Interconnection werken nu 25 mensen. ,,Slagkracht en schaalgrootte is van belang in onze markt. Door deze overname kunnen we onze opdracht en medewerkers meer mogelijkheden en continuïteit bieden”, aldus Van Hees. Hij is blij met de overname: ,,We vullen elkaar prachtig aan.”