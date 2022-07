Paul en Louise verruilden Oss in 1983 voor Sydney: ‘De kinderen wilden niet meer terug’

Dat ene Eppo van Veldhuizen-afscheidsgedichtje mét gemeentestempel ging als poëtisch kleinood in de koffers mee richting Down Under. ‘Wat is verdorie/ de zin der historici/ historicus Budde/ verlaat de kudde’. En het deuntje van John van Boekels ‘Oss ge het toch heel apart, ’n werm plekske in m’n hart’ bleef min of meer getatoeëerd in zijn muzikale geheugen.