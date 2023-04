Persoon overleden bij eenzijdig ongeval in Maren-Kessel

Paaspop kent een geslaagde openings­dag, al is het wel dringen om sommige bands daadwerke­lijk te horen

SCHIJNDEL - De eerste dag van Paaspop is even vol van gitaargeweld als gezelligheid. Maar de grens van wie er nog de tenten in kan, lijkt ook al vroeg bereikt te zijn. Tot ver buiten de podia proberen mensen zich tevergeefs een weg naar binnen te banen.