Pioniers Oijense Zij Noord blij met droog voorjaar: ‘Het was hier één grote modderpoel’

Vrije bouwkavels Oijense Zij Noord tien keer overschre­ven; loting in januari

OSS - De belangstelling voor zelfbouw in de Oijense Zij Noord is zoals verwacht enorm. Voor elke bouwkavel die de gemeente Oss in de uitbreidingswijk verkoopt hebben zich tien gegadigden gemeld. In januari volgt daarom een loting. De bedoeling is dat kopers die kunnen volgen via een live-stream.

23 december