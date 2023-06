Plannen Stationskwartier Ravenstein zijn fors gewijzigd - veel water en groen én best veel appartementen

Buurt verzet zich tegen komst flexwonin­gen naast de Hazenakker­vij­ver: ‘Zo zonde dat het park hiervoor wordt opgeofferd’

OSS - Een groep omwonenden van de Hazenakker-vijver in Oss is gefrustreerd over de plannen voor zo’n vijftig flexwoningen voor spoedzoekers in het park, naast de vijver. Ze stellen dat de gemeente zonder goede onderbouwing groen opoffert voor woningen, terwijl veel mensen hier juist zo genieten van de rust en de ruimte.