Platgeduwde bomenrij is Herpenaren doorn in oog: ‘Het is toch geen gezicht?’

Rian móet stoppen met helpen van mensen in armoede: ‘Kinderver­jaar­dag zonder cadeau of taart? Dat kan gewoon niet!’

OSS - Helpende Handen Oss, de stichting die minderbedeelden in de stad helpt, was acht jaar lang haar lust en haar leven. Maar nu moet Rian Brands noodgedwongen haar kindje loslaten. En dat is moeilijk. Heel moeilijk.

17 juni