Plek voor meer dan 500 vluchtelingen in centrum Oss na plaatsen noodgebouwen

De enorme instroom van vluchtelingen zorgt momenteel voor grote problemen in het hele land. Oss weet daar alles van. Eind april nog stopten twee volle bussen met vluchtelingen in de stad om het azc in Ter Apel te ontlasten. De gemeente vangt deze asielzoekers tijdelijk op in het voormalige belastingkantoor, waar ook vluchtelingen uit Oekraïne verblijven. In totaal wonen er nu zo’n 240 mensen in het gebouw, de helft uit Oekraïne, de helft uit de rest van de wereld.