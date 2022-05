Politie houdt inzittenden auto aan met inbrekerswerktuig in Oss, onder wie dronken bestuurder

De 40-jarige bestuurder is opgepakt voor rijden onder invloed en de aanwezigheid van inbrekerswerktuig in het voertuig. Een 24-jarige inzittenden is opgepakt, omdat hij een mes op zak had en zich niet kon identificeren.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verboden is om in de nacht inbrekerswerktuigen te vervoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorwerpen om in te breken zoals breekijzers, schroevendraaiers en kniptangen. Welk type inbrekerswerktuig in de auto in Oss aanwezig waren, is onbekend.