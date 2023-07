Politie onderzoekt mogelijke brandstichting mavo Sint-Jan in Oss

Hommeles op de helling: weggestuur­de jetskiërs bespugen beveili­gers als ze niet de Maasplas op mogen

KERKDRIEL - Lekker met je jetski of waterscooter racen op de zonovergoten Maas. Maar waar laat je zo’n snelle machine het water in? Dat mag bijna nergens meer, met frustratie en zelfs agressie tot gevolg. In het recreatiegebied bij Kerkdriel zijn nu beveiligers nodig. En die krijgen de volle laag.