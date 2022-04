De Pontjesdagen zouden voor het eerst in mei 2020 plaatsvinden, maar het bericht was nog niet gedeeld, of al heel snel werd duidelijk dat corona deze plannen dwarsboomde. Meerdere keren moest het worden uitgesteld, voordat in juli 2021 de dag dan eindelijk kon worden gehouden. Ondernemers in de Maasdorpen, recreanten en de organisatie keken terug op een geslaagd evenement.